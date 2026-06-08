Border Collie com 1,5 milhões de seguidores é morto e reacende debate sobre proteção animal

Durante anos, Chutou acompanhou o tutor em aventuras por toda a China e tornou-se uma estrela online. A sua morte, após ter sido raptado, está a gerar comoção.

A história de Chutou, um Border Collie que conquistou mais de 1,5 milhões de seguidores nas redes sociais chinesas, está a provocar uma onda de indignação depois de o cão ter alegadamente sido roubado, vendido e morto para consumo.

Segundo os relatos divulgados pela imprensa internacional, o desaparecimento aconteceu em maio, quando Guo estava fora do país e o cão estava aos cuidados da família. Imagens de videovigilância terão mostrado duas pessoas a retirar o animal da propriedade onde se encontrava. Duas semanas depois do desaparecimento de Chutou, o tutor, Guo, afirmou ter conseguido localizar um homem que suspeitava estar envolvido no roubo do animal.

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