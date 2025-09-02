Sábado – Pense por si

Tem peixes em casa? Conheça as 4 doenças mais comuns em aquários (e como identificá-las)

Esteja atento aos sinais que os seus peixes revelam.

Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
SÁBADO 02 de setembro de 2025 às 16:50
Manter um aquário saudável exige mais do que decoração bonita e peixes coloridos. A qualidade da água, a alimentação e a higiene do espaço influenciam diretamente o bem-estar destes animais que, tal como outros pet, também podem ficar doentes.

Leia o artigo na integra no site do .

