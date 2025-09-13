Sábado – Pense por si

É verdade que os gatos caem sempre de pé? Contamos tudo sobre este mito felino

Física, agilidade ou pura magia? Este é um dos maiores segredos da vida destes patudos

SÁBADO 13 de setembro de 2025 às 12:58
Quem convive com gatos já deve ter visto esta cena: o felino dá um salto mal calculado, perde o equilíbrio e… cai de pé, como se nada tivesse acontecido. Mas afinal, isso é magia felina ou ciência pura?

O segredo chama-se reflexo de endireitamento. Desde muito jovens (cerca das 3–4 semanas de vida), os gatinhos desenvolvem a habilidade de perceber a sua posição no espaço e ajustar o corpo durante uma queda. E em segundos, eles conseguem girar a cabeça, alinhar a coluna e preparar as patas para o impacto. É como se fossem pequenos acrobatas, sempre prontos para a cambalhota perfeita.

