Quase do tamanho da dona! Gato gigante de Carolina Dieckmmann enlouquece os fãs

A atriz brasileira partilhou novas fotos com o seu gato Chili, da raça Maine Coon. E o tamanho do felino surpreendeu os seguidores.

26 de janeiro de 2026 às 11:48
Quase do tamanho da dona! Gato gigante de Carolina Dieckmmann enlouquece os fãs

Carolina Dieckmmann pode ser uma estrela da televisão brasileira, mas lá em casa o protagonismo nas fotos pertence a um felino especial. Num post partilhado no Instagram, a atriz brasileira surgiu a posar com o seu felino de estimação, Chili, da raça Maine Coon, e o que mais chamou a atenção dos fãs foi o tamanho impressionante do animal, praticamente do comprimento do tronco da dona. Nos comentários, não faltaram reações bem-humoradas a dizer que o gato "parece um mini-leão" e que é "quase do tamanho dela".

