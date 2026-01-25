Sábado – Pense por si

Uma história incrível! Conheça o Filou, o gato que andou 250 quilómetros para reencontrar os donos

Durante cinco meses, Patrick e Evelyne acharam que nunca mais veriam o seu gato Filou, desaparecido numa área de serviço em Espanha. Em janeiro, o felino reapareceu.

25 de janeiro de 2026 às 12:34
Uma história incrível! Conheça o Filou, o gato que andou 250 km para reencontrar os donos

Um gato francês protagonizou uma autêntica história de filme: perdido em Espanha, percorreu cerca de 250 quilómetros sozinho até reaparecer praticamente à porta de casa, em França, cinco meses depois. Chama-se Filou, vivia com o casal Patrick e Evelyne Sire, em Olonzac (região de Hérault), e desapareceu em agosto de 2025 durante uma paragem numa estação de serviço na Catalunha, quando regressavam de férias no delta do Ebro. Os donos só deram pela falta do gato horas mais tarde, já de volta a França, e passaram dias a percorrer a área da bomba de gasolina e a contactar associações locais, mas sem sucesso.

