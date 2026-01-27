Sábado – Pense por si

Alongar, respirar fundo... e fazer festinhas. Vem aí uma sessão de Doggy Yoga para apoiar a União Zoófila

No dia 31 de janeiro, a Garagem da Vizinha, em Lisboa, enche-se de tapetes, patudos e boas energias, com parte das receitas a reverter para a União Zoófila.

27 de janeiro de 2026
Alongar, respirar fundo... e fazer festinhas. Vem aí uma sessão de Doggy Yoga a favor da União Zoófila
Alongar, respirar fundo... e fazer festinhas. Vem aí uma sessão de Doggy Yoga a favor da União Zoófila

Este fim de semana vai haver uma sessão de yoga muito especial em Lisboa. No dia 31 de janeiro, às 11h00, a Garagem da Vizinha recebe uma sessão de Doggy Yoga cuja missão vai muito além dos alongamentos, já que parte do valor de cada bilhete reverte diretamente para a associação, que há mais de 70 anos acolhe centenas de cães e gatos abandonados na capital portuguesa.

Alongar, respirar fundo... e fazer festinhas. Vem aí uma sessão de Doggy Yoga para apoiar a União Zoófila