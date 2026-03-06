Sábado – Pense por si

Milagre nos Andes! Chihuahua é o único sobrevivente de queda de helicóptero que vitimou 15 pessoas no Peru

O patudo foi encontrado pelas equipas de resgate junto ao corpo do seu tutor, o coronel Javier Nole. O impacto não deixou sobreviventes humanos.

06 de março de 2026 às 14:33
Um cenário de tragédia transformou-se num testemunho de resiliência animal na região de Arequipa, no sul do Peru. Após a queda de um helicóptero Mi-17 da Força Aérea Peruana (FAP) no passado domingo, que resultou na morte de 15 pessoas, as equipas de salvamento depararam-se com um sobrevivente improvável: um pequeno cão da raça Chihuahua.

