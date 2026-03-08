Sábado – Pense por si

"Eu ou os gatos": ultimato de Jessie Buckley ao marido gera onda de indignação entre amantes dos animais

A atriz irlandesa, nomeada a um Óscar pelo papel em 'Hamnet', confessou ter obrigado o marido a desfazer-se dos seus dois gatos no início da relação.

08 de março de 2026
O que deveria ser uma anedota de início de namoro transformou-se numa crise de relações públicas para Jessie Buckley. Durante uma participação no podcast 'Happy Sad Confused', a atriz revelou que, ao começar a namorar com o seu atual marido, Freddie Sorensen, deu-lhe um ultimato radical: ele teria de escolher entre ela ou os seus dois gatos.

