Férias de Natal: hotel, petsitter ou levar o seu patudo com a família? Conheça os prós e contras de cada uma destas opções e Festas Felizes!

Nem sempre é possível levar os animais de estimação nas férias, mas também não é preciso entrar em pânico.

21 de dezembro de 2025 às 10:13
Nas férias de Natal, muita gente tem a mesma dúvida: o que fazer com o cão ou o gato? Fica num hotel? Chama-se um petsitter? Ou levamos o pet de viagem com a família? Na verdade, não há uma resposta perfeita para todos, mas há prós e contras em cada opção que vale a pena pesar antes de fazer a mala. Nós ajudamos. 

Leia o artigo completo no site da Pets and Company. 

Tópicos Natal Hotelaria e alojamentos Férias
