Férias de Natal com vista para o fundo do mar. O Oceanário de Lisboa volta a abrir portas aos mais novos

Pinturas faciais, caças ao tesouro e lições de conservação dos oceanos. Assim serão as 'Férias Debaixo de Água' do Oceanário de Lisboa.

SÁBADO 22 de dezembro de 2025 às 10:02
Este Natal, em vez de deixar as crianças à solta no sofá com tablets e desenhos animados, ofereça algo mais interativo. O Oceanário de Lisboa voltou a lançar o programa "Férias Debaixo de Água", um campo de férias pensado para os mais novos durante a pausa escolar de Natal, com jogos, ciência, histórias sobre o mar e muitas aventuras entre tubarões, raias e peixes-palhaço.

