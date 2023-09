A festa anual do fado está de volta a Alfama

Tardou, mas veio para ficar. Quando em 2013 um festival de fado nasceu para celebrar a canção de Lisboa, a única crítica que se ouviu era que talvez pecasse por tardio. Isto apesar de se poder argumentar que o timing foi, na realidade, perfeito: no ano anterior, Ana Moura crescera com Desfado (a canção e o disco) e nesse mesmo ano Gisela João apresentava-se ao País, com um primeiro disco homónimo que deslumbrou a crítica e quase todos os amantes do género. Não será aliás um acaso que nessa primeira edição as duas tenham marcado presença.