Semifinal com The Black Mamba é hoje. Será que passam à final?

As mais lidas GPS

Segundo as casas de apostas, a canção portuguesa apura-se, mas dificilmente sairá vitoriosa no sábado.

Depois de, na terça feira, terem atuado 16 dos 39 concorrentes e de terem sido eliminados os da Irlanda, Eslovénia, Austrália, Croácia, Roménia e Macedónia do Norte, hoje será disputada pelos restantes 23 a passagem à final da Eurovisão, que acontece no sábado, 22 de maio, em Roterdão, nos Países Baixos, com transmissão em direto na RTP.