Eurovisão: Portugal apurado para a final do concurso com os The Black Mamba

Portugal está na final da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção com a canção "Love Is On My Side", interpretada pelos The Black Mamba, e que vai decorrer no sábado, em Roterdão (Países Baixos).

Portugal foi o quinto finalista anunciado na segunda semifinal que decorreu hoje, na qual também se apuraram para a final a Albânia, com o tema "Karma", a Sérvia, com "Loco Loco", a Bulgária, com "Growing Up Is Getting Old", a Moldávia, com "SUGAR", a Islândia, com "10 Years", San Marino, com "Adrenalina", a Suíça, com "Tout l'Univers", a Grécia, com "Last Dance", e a Finlândia, com "Dark Side".

"Discoteque", da Lituânia, "Russian Woman", da Rússia, "Voices", da Suécia, "El Diablo", do Chipre, "Fallen Angel", da Noruega, "The Wrong Place", da Bélgica, "Set Me Free", de Israel, "Mata Hari", do Azerbaijão, "Shum", da Ucrânia, e "Je Me Casse", de Malta, foram as primeiras dez músicas apuradas na primeira semifinal, que decorreu na terça-feira, e que juntamente com os temas apurados hoje compõem a final do concurso, que se vai realizar no sábado.