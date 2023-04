Morreu o músico japonês Ryuichi Sakamoto

O músico e compositor japonês Ryuichi Sakamoto morreu aos 71 anos, anunciou, este domingo, o jornal Yomiuri Shimbu. Na página do músico é revelado que a morte aconteceu a 28 de março. Depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro do intestino em 2021, acabou a carreira em dezembro de 2022, num concerto transmitido via streaming.



Sakamoto venceu um óscar, um grammy e um globo de ouro pela banda sonora do filme O Último Imperador, em 1987. Além da música do filme, teve também uma participação como ator nesta película. Ficou ainda conhecido pelo filme de 1983, Merry Christmas Mr Lawrence, a sua primeira banda sonora que lhe valeu um Bafta, e no qual contracenou com David Bowie.





Na música ficou também ligado à banda pioneira de música eletrónica - a Yellow Magic Orchestra (YMO). Começou a tocar piano em criança e viveu para a música. Estudou Etnomusicologia na Universidade Nacional de Belas Artes e Música de Tóquio, com particular interesse na música tradicional japonesa, indiana e africana.Com a vida dedicada à música, acabaria por fazer uma pausa de um ano, em 2014, quando lhe foi diagnosticado um cancro na garganta. Ultrapassado o cancro depois de anos de tratamentos, Sakamoto anunciou em dezembro de 2021 que lhe tinha sido diagnosticado um novo tumor, desta vez no intestino. Passou os últimos anos na luta contra a doença, mas também a fazer música. "Ao mesmo tempo que enfrentava os tratamentos para o cancro que lhe foi diagnosticado em junho de 2020, Sakamoto continuou a criar música no seu estúdio de casa, sempre que a sua saúde permitiu. Viveu com a música até ao fim", refere a página do compositor.Com a saúde fragilizada, Sakamoto decidiu dar em dezembro de 2022 um último concerto transmitido online. "As minhas forças estão a falhar, por isso, um concerto normal de uma hora a 90 minutos seria muito difícil de fazer para mim", disse numa mensagem online, um dias antes do concerto. Assim, o trabalho final que foi revelado contou com uma gravação editada em que o pianista tocou cada uma das músicas de forma isolada, que foram juntas para formar um concerto. "Por favor, divirtam-se", pediu aos fãs antes de divulgar este último trabalho.