A artista, que atua no MEO Kalorama a 2 de setembro, partilha com a SÁBADO o que gostaria de ver no festival.

Para Selma Uamusse, os festivais de música foram sempre uma segunda casa. Talvez pelos quase 20 anos de estrada com WrayGunn, à boleia do rock, do blues e do gospel, mas também pelo entusiasmo genuíno que olhar de frente para o palco, como espectadora, lhe traz.