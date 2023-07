O que Surma e Noiserv gostariam de ver no Super Bock Super Rock

Surma (esq.ª) e Noiserv (dir.ª) atuam este verão no Super Bock Super Rock, respetivamente a 15 e 13 de julho, e partilham com a SÁBADO o que gostariam de ver no festival D. R.

São de gerações diferentes e fazem música esteticamente distinta, mas Noiserv e Surma não deixam de ter pontos em comum: ambos têm uma carreira sólida na música portuguesa alternativa e fazem canções oníricas, lúdicas, brincando com os sons e inovando nas instrumentações. Os dois atuam no Super Bock Super Rock este ano, ela no terceiro e último dia do festival, 15 de julho, ele no primeiro, 13.