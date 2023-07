O que Bruno Pernadas gostaria de ver no Cool Jazz

O guitarrista e compositor português, que atua a 29 de julho em Cascais, partilha com a SÁBADO o que gostaria de ver no festival.

Entre melodias e harmonias pop e a grande amplitude das suas canções – expansivas, com várias paragens estilísticas e geográficas (tanto nos sentimos no Oriente como na América do Sul, em África como nos EUA) –, o português Bruno Pernadas tem trilhado um caminho musical muito próprio e imaginativo, utilizando a ideia de mistura como combustível para as canções dos seus discos cantados.