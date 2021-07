António Chainho: “A única coisa que fiz na tropa foi tocar guitarra”

Biografia Nome: António Chainho Cargo: Mestre da guitarra portuguesa Nascimento: 1938 Nacionalidade: Português

Não há um único dia que a deixe esquecida, à guitarra. Aprendeu a cuidar dela com o pai, estudou-a enquanto a mãe cantarolava Amália, acompanhou os grandes do fado. Com ela correu o mundo. Aos 83 anos, prepara um disco com os seus derradeiros trinados.