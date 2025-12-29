Conan Osiris regressa aos álbuns com "Xenonexo"

"Xenonexo" é composto por 20 canções, entre as quais "Telemóveis", música com a qual Conan Osiris venceu o Festival da Canção em 2019.

O cantor português Conan Osiris editou um novo álbum, "Xenonexo", o sucessor de "Adoro Bolos" (2017) e que inclui "Telemóveis", música que levou em 2019 à Eurovisão, foi hoje anunciado.

Além de "Xenonexo", "como presente extra", Conan Osiris editou também "MUSICÆ MMXV", "um mini-álbum com música lançada em 2015 no SoundCloud e em vídeos do Facebook do artista, mas que nunca havia sido oficialmente lançada nas plataformas de 'streaming', incluindo a infame faixa 'QMD'", refere a cooperativa Ao Sul do Mundo, que representa o artista, num comunicado hoje divulgado.

"Xenonexo" é composto por 20 canções, entre as quais "Telemóveis", música com a qual Conan Osiris venceu o Festival da Canção em 2019, e com a qual representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, no mesmo ano, tendo falhado a final do concurso.

O músico tem concerto marcado no Porto, na Casa da Música, em 11 de janeiro. Os bilhetes custam entre 15 e 30 euros.

Conan Osiris (Tiago Miranda), músico autodidata de Lisboa, ganhou mediatismo com o Festival da Canção, mas contava já com três álbuns editados: "Silk" (2014), "Música, Normal" (2016) e "Adoro Bolos" (2017).

Na primeira edição dos Play - Prémios da Música Portuguesa, em 2019, venceu a categoria Revelação.

Conan Osiris já gravou também com artistas como Branko, Scúru Fitchádu, Expresso Transatlântico, João Maia Ferreira, Karetus, Nuno Ribeiro e Filipe Sambado.