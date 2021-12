Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Outrora parte do património visual da cidade, os reclamos de néon têm vindo a desaparecer. As causas dividem-se: marcas que se extinguem, edifícios que são demolidos, fachadas que são renovadas. Estes, tabuletas de vidro ou de plástico, portas corta-vento, caixas de luz e letras em metal ganharam nova vida graças ao projeto Letreiro Galeria, assinado por Rita Múrias e Paulo Barata, e vão estar expostos na mostra Brilha Rio. Juntos no mesmo espaço, estão letreiros icónicos como o da Casa Frazão, na Rua Augusta, Sapataria Cerimónia, na Rua Alexandre Herculano, Casa Pereira, na Rua Garrett, do Hotel Ritz, na Rua Rodrigo da Fonseca, ou do Alfaiate Joaquim Barbosa, na Av. Infante Santo. A Brilha Rio pode ser visitada de 4 de dezembro a 5 de março de 2022, de sexta a domingo, entre as 15h00 e as 20h00, no parque de estacionamento do Prata Riverside Village, em Marvila (espaço adjacente ao Mercado P’LA ARTE). A entrada é livre.