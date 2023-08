As mais lidas GPS

Não é preciso ser crente para gostar destas canções - ou para acreditar neles quando as cantam. De Samuel Úria a Bob Dylan, Aretha Franklin e Amália, propomos uma banda sonora para acompanhar a JMJ.

A decorrer intensamente desde terça-feira, a Jornada Mundial Juventude pôs Lisboa no epicentro religioso do mundo por uns dias, devido à vinda do Papa a Portugal.