O quarteto liderado pelo guitarrista AP apresenta-se no Porta-Jazz no domingo, 5 de fevereiro fotos d.r.

Três dias, 17 concertos, 70 artistas e jazz com fartura. São estas as bases da 13ª edição do festival Porta-Jazz, que decorre entre 3 e 5 de fevereiro, em vários palcos do Teatro Rivoli, no Porto.