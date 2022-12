Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. A região de Mafra, até 18 de dezembro, o InNatalis, ciclo de concertos corais de Natal em diversas igrejas do concelho. Neste fim de semana, atuam, na sexta, o Coro Staccato na Igreja de Santo Estêvão das Galés, às 21h30; no sábado, o Coro Mater Fidei na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, às 16h, e o Coro Masculino Luís António Maldonado Rodrigues na Igreja de S. Miguel de Alcainça, às 21h30; e, no domingo, o Quarteto Opus 28, na Igreja de Nossa Senhora da Oliveira (17h30) e o Grupo Coral de Mafra na Igreja de Nossa Senhora do Livramento (21h). A entrada é livre, sujeita à lotação de cada igreja.