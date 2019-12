O cantor lisboeta definiu o espectáculo de quinta-feira como o fim de um ciclo. Partilhou o palco com nomes como Ana Moura, Branko e os Pauliteiros de Miranda, perante milhares de pessoas rendidas ao seu talento. Telemóveis, a música com que venceu o Festival da Canção, foi o êxito que encerrou o concerto. Veja as melhores imagens do espectáculo.