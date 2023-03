Três livros que mostram que Jorge Sena é, ao mesmo tempo, 'clássico e contemporâneo'

Jorge de Sena foi um dos mais importantes escritores da segunda metade do século XX português, reconhecido pelos seus trabalhos na área da poesia, ficção e ensaios. E se as coletâneas de poesia estão sob a chancela da Quetzal, a Guerra & Paz adquiriu o direito de publicação de textos em prosa e de teor académico. Esta terça-feira, 21 de março, começam a chegar às livrarias "As Novas Edições de Jorge de Sena", com três títulos: Andanças do Demónio (colectânea de contos), O Físico Prodigioso (novela) e ainda Amor, um ensaio publicado pela primeira vez como um texto individual.



O editor da Guerra & Paz, Manuel S. Fonseca, mostra-se extasiado com a possibilidade de continuar a editar o autor de Sinais de Fogo (nos últimos anos tem vindo a publicar vários volumes da correspondência): "Nós, como editora, existimos por causa do Jorge de Sena, porque a Mécia [mulher do escritor] queria publicar um livro com textos inéditos. E foi por causa desses textos que criámos a editora Três Sinais, cujo primeiro livro tinha o título Dedicácias. Anos depois, quando criámos a Guerra & Paz, um dos primeiros livros que publicámos foi a correspondência entre o Sena e a Sophia. Mas a verdade é que nunca fomos a editora sistemática do Sena [que esteve muitos anos sob a alçada da Babel]".





Esta situação alterou-se com a falência da chancela e com um estreitar da relação entre Manuel S. Fonseca e Mécia, que viria a morrer em 2020, aos 100 anos. "Foi a filha Isabel que ficou responsável pela obra do pai e que nos deu os direitos de a publicarmos", explica, sem esconder o orgulho que sente.As edições que chegam agora ao mercado mostram três facetas do escritor que viveu os últimos anos da sua vida nos Estados Unidos, onde lecionava na Universidade da Califórnia. As Andanças do Demónio mostram um autor interessado em explorar o género curto do conto, contando pequenas histórias (algumas das quais infantis) com muita violência e erotismo; O Físico Prodigioso é uma novela onde a sexualidade ganha contornos de uma obscenidade inédita na literatura portuguesa; e Amor é um ensaio que revê a presença deste tema na literatura portuguesa, desde as cantigas galaico-romanas até à década de 70 do século XX, passando por Camões, Gil Vicente, Eça de Queirós, Florbela Espanca ou Eugénio de Andrade.Sobre esta última edição, Manuel S. Fonseca afirma que é um livro "delicioso, impuro e pecaminoso" e que é representativo da craveira intelectual de Sena, um dos "melhores ensaístas literários nacionais", fazendo até uma comparação bastante elogiosa entre o poeta e um dos maiores vultos da literatura britânica: T. S. Eliot. "Ambos eram poetas e romancistas e escreveram de forma desassombrada sobre a sua própria arte."