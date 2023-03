Série portuguesa 'Rabo de Peixe' na Netflix em maio

As mais lidas GPS

A segunda série portuguesa da Netflix (a primeira foi "Glória") poderá ser vista a partir de maio. Foram reveladas as primeiras imagens.

Já se sabia que estava a ser filmada e que chegaria à Netflix este ano, agora sabe-se em que mês: é em maio que a segunda série portuguesa deste serviço, o thriller Rabo de Peixe, ficará disponível. A informação foi comunicada esta terça-feira pela Netflix, em nota informativa enviada à comunicação social. Foram também reveladas as primeiras imagens da série.



Com um elenco que inclui como protagonistas os atores e atrizes João Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão e Kelly Bailey, a que se juntam Maria João Bastos, Pepê Rapazote, Albano Jerónimo, Afonso Pimentel e Salvador Martinha, Rabo de Peixe foi criada e escrita por Augusto Fraga, que assegura também a realização em conjunto com Patrícia Sequeira.





Sobre esta que será a segunda série portuguesa produzida pela Netflix, depois de Glória (2021), o criador e realizador Augusto Fraga refere, citado em comunicado: "É um enorme orgulho poder mostrar os Açores ao mundo, contando uma história incrível num dos lugares mais especiais do planeta. Esta é uma série de puro entretenimento e adrenalina, mas, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre a fortuna e fatalidade da condição humana. Sendo eu açoriano, estou muito feliz por trazer esta aventura aos écrans da Netflix".Rabo de Peixe é "inspirada (muito livremente) num evento real" e "conta a história ficcional de quatro amigos que veem a sua vida mudar com a chegada de uma tonelada de cocaína à costa da pequena vila açoriana Rabo de Peixe", lê-se ainda na nota informativa.