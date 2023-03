A história de 'Beowulf', que inspirou 'O Senhor dos Anéis'

As mais lidas GPS

No que a textos antigos diz respeito, até é, bem vistas as coisas, bastante recente: só chegaria séculos depois dos clássicos gregos e dos seus seguidores romanos, da ancestral sabedoria chinesa e indiana, e das escrituras basilares das grandes religiões mundiais. Ainda assim, quanto à civilização a que diz respeito (e sobre a qual transmitiu valiosa informação), os guerreiros e navegadores escandinavos a que hoje chamamos vikings, é um documento essencial: o mais conhecido dos textos preservados em inglês antigo e uma obra fundacional do cânone literário anglo-saxónico.