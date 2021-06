O que une as vidas todas: Devastação, o novo livro de Eduardo Pitta

No Brasil, a expressão "sangue nos olhos" é como uma moeda corrente - ter sangue nos olhos é dar o peito à vida, não se deixar derrotar logo no adro da igreja e ir à luta mesmo que ela implique mexer em feridas abertas. Em Portugal - embora sempre com a cabeça em Moçambique, onde nasceu -, o escritor e crítico de livros da SÁBADO (o que, sendo importante dizer, é para o caso pouco relevante) Eduardo Pitta acaba de lançar Devastação, um conjunto de contos que traz esse sangue nos olhos, com personagens que nos chegam para nos lembrar de outra expressão brasileira: a faca nos dentes.