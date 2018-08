Viagens de Marco Polo numa nova edição

Viagens

É de origem chinesa o provérbio que nos avisa que "uma jornada de mil milhas começa com um único passo". Mas uma das mais importantes viagens da História, até hoje contada em inúmeras adaptações, começou antes que o seu protagonista soubesse sequer andar: Marco Polo era ainda bebé quando o pai e o tio, Nicolau e Mateus, iniciaram a sua exploração da Ásia, desbravando locais desconhecidos dos europeus, chegando à corte do imperador mongol e retornando, mais tarde, ao velho continente como seus mensageiros. Não fosse isso, e talvez não tivéssemos o livro que inspirou nos descobridores portugueses a ideia de chegar à Índia por mar, e tudo o que daí resultou.Viagens, relato das experiências de Marco Polo enquanto emissário da corte do imperador Kublai Khan (neto do conquistador Genghis Khan), é reeditado pelo Clube do Autor como "livro da vida" do viajante Gonçalo Cadilhe, para quem a obra é "das mais importantes e densas de consequências de toda a História Moderna".Ditada ao romancista Rusticiano de Pisa enquanto ambos estavam presos em Génova e publicada por volta do ano 1300, a obra é uma crónica do percurso de Marco Polo entre 1271 e 1295, durante o qual, ao serviço do imperador, viajou pelos vários cantos da Ásia, conhecendo terras exóticas e trocando impressões com os locais. O resultado é uma narrativa de contornos, à época, tão inverosímeis que o seu autor foi apelidado de lunático e mentiroso durante séculos.Entre as descrições do explorador há menção a feiticeiros, rios de vinho e mel e milagres cristãos, o produto, para Gonçalo Cadilhe, de "um mundo onde os mitos, as superstições e as incertezas ultrapassavam em muito as verdades acertadas e os fenómenos explicados". Mas mesmo que nem tudo seja levado à letra, Viagens não deixa de ser uma obra ilustrativa de um tempo em que ainda havia tanto por descobrir - que se saiba, o primeiro livro de viagens alguma vez escrito.Clube do Autor • 310 páginas