Crítica de cinema: Mentes Poderosas

Mentes Poderosas, mais uma saga num universo distópico dirigida aos jovens adultos

Quando pensávamos que já nos tínhamos safado de todas as adaptações das sagas para jovens adultos - convencidos de que Hunger Games, Maze Runner e Divergente tinham esticado os limites de tolerância para distopias nas quais os adolescentes são oprimidos pela sociedade e há um "escolhido" que os irá libertar -, eis Mentes Poderosas.



Os livros são de Alexandra Bracken e existem quatro volumes, por isso há a ameaça de sequelas - só as más receitas de bilheteira nos podem salvar deste destino. Uma doença começa a matar as crianças (claro) e as sobreviventes desenvolvem poderes (óbvio), o que obriga o Governo a prender os jovens em campos (evidente) onde são divididos por cores (onde é que já vi isto?), de acordo com a ameaça que as suas capacidades representam. Ruby é laranja. Tudo o resto é bege.



Nota: 1 estrela e meia



De Jennifer Yuh Nelson

EUA • Ficção científica • M12 • 105m

Com Amandla Stenberg e Mandy Moore