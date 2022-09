Uni-vos, pais, pela boa música: uma playlist dos bons velhos tempos

O dia do regresso às aulas nos anos 1980 começava, tipicamente, com uma carcaça com fiambre e leite com Ovomaltine ao pequeno-almoço. Era, também, o único dia em que os pais levavam os filhos à escola. A partir daí, mesmo os mais extremosos ficavam a uns seguros 100 metros, quando muito, do portão da escola. As rádios debitavam Still Loving You (Scorpions), The Final Countdown (Europe), Os Meninos de Huambo (Paulo de Carvalho) e, eventualmente, Born in the USA (Bruce Springsteen). Não havia Canal Panda, Disney, Nick Jr. ou Baby TV. Com sorte, durante a emissão da RTP, dava para espreitar, de vez em quando, We All Stand Together (The Frog Chorus & Paul McCartney), que era o parente mais próximo da música infantil, à data (descontando, claro, o camarada Barata Moura).