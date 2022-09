Woody Allen anuncia que pretende reformar-se

O realizador norte-americano Woody Allen anunciou que vai deixar de fazer filmes depois de completar a sua próxima película que será a 50º.



O último projeto de Allen começa a ser filmado em breve em Paris, disse o realizador de Annie Hall ao jornal espanhol La Vanguardia. "Em princípio, a minha ideia é deixar de fazer filmes e concentrar-me na escrita. Queria escrever um romance", afirmou o autor de 86 anos.





Allen revelou ainda que o seu próximo (e provavelmente último) filme terá o título Wasp 22 (uma possível referência à obra Catch 22, de Joseph Heller, um dos mais importantes livros do século XX norte-americano) e será semelhante a Matchpoint, o filme de 2005 com Scarlett Johansson e Jonathan Rhys Meyers.No verão, o cineasta deu uma entrevista a Alec Baldwin, em que já dissera que provavelmente faria "pelo menos mais um filme. Já não me entusiasma tanto. Quando eu fazia um filme, era exibido em todo o país. Agora fica quatro ou seis semanas num cinema e vai para streaming. Não é a mesma coisa. Não me divirto tanto. Gostava da sensação de saber que 500 pessoas iam fazer o meu filme ao mesmo tempo", argumentou.