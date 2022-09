“Circo de Feras”: 35 anos de um álbum mítico assinalados em Gaia

10 de setembro Margarida Gaidão com Ana Bela Ferreira

As mais lidas GPS

Até 30 de outubro, o Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia, recebe uma exposição fotográfica inédita com curadoria dos Xutos & Pontapés. A entrada é livre.

É considerado um dos discos de rock portugueses mais importantes de sempre. Lançado em 1987, "Circo de Feras" arranca com a poderosa Contentores, continua com o hino Não Sou o Único e fecha com a faixa homónima, onde sobressai aquele refrão que toda a gente sabe entoar em uníssono, "Quero-te tanto".