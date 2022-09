O Guia Para Sair da SÁBADO chega à CMTV

O melhor que se leva desta vida. É este o ponto de partida para o programa de tendências, cultura e lifestyle que estreia a 3 de setembro na CMTV. O magazine semanal, com cerca de 10 minutos de duração, assinala a chegada à televisão do GPS, secção da revista SÁBADO dedicada às melhores sugestões para os seus tempos livres.



A apresentação está a cargo da jornalista e editora executiva Ângela Marques e este será o terceiro programa da grelha da CMTV a levar o carimbo da revista SÁBADO. Em 2021, tinha estreado o programa de viagens SÁBADO Viajante e, já este ano, chegou à antena o Investigação SÁBADO, dedicado a revelar verdades inconvenientes.

A mais recente aposta da newsmagazine semanal do Grupo Cofina assenta na experiência e no conhecimento, adquiridos ao longo dos anos, pela redação do GPS (e o contributo da equipa da SÁBADO Viajante) e vai focar-se em várias temáticas. Gastronomia, lifestyle, enoturismo, hotelaria e cultura serão alguns dos assuntos a abordar todos os sábados a partir das 11h na CMTV.



No episódio de estreia, Ângela Marques vai andar pelo centro de Lisboa a conhecer pessoas e projetos que merecem destaque. Do inovador Mama Shelter (restaurante, bar e hotel junto ao Largo do Rato) aos tradicionais travesseiros da Piriquita (recentemente inaugurada na capital, em plena Avenida de Roma), as propostas são para descobrir cada conceito e saber quem dá a cara por ele. Uma marisqueira muito especial na Avenida Guerra Junqueiro (Sal, Marisco & Co) e um restaurante que nos faz viajar pela gastronomia nacional e latina (Müla, em Alvalade) também vão fazer parte desta primeira ementa.



Depois do sucesso e da afirmação na revista em papel, o "Guia Para Sair" da revista SÁBADO chega agora às televisões portuguesas. Uma oportunidade, a cada fim de semana, para escolher uma sugestão diferente e fazê-la em família, a dois, sozinho ou em grupo com amigos e amigas. Mas sempre com o GPS ligado.