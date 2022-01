Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Até dia 8 de janeiro, sábado, está em cena no Teatro Dona Maria II, em Lisboa, o espetáculo "O Silêncio e o Medo". Esta é uma estreia nacional que conta a história da cantora norte-americana Nina Simone e que tem texto e encenação do francês David Geselson. O elenco é composto por artistas afro-americanos e franceses que dão corpo à vida de Nina, travessia que acabou aos 70 anos numa quase solidão total em França, em 2003, e que espelha as convulsões sociais de quatro séculos de história colonial dos Estados Unidos. O espetáculo é falado em inglês e francês, com legendagem em português e as sessões têm início às 19h (a partir de €9).