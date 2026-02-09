Sábado – Pense por si

Zé dos Bois promete abrir "o mais brevemente possível"

Dois bombeiros ficaram feridos no incêndio que deflagrou no espaço cultural.

Diogo Barreto 09 de fevereiro de 2026 às 15:22
João Cortesão/Sábado

A Galeria Zé dos Bois (ZDB) vai estar encerrada durante algum tempo depois do incêndio que deflagrou na noite deste domingo. Dois elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa ficaram feridos no combate ao incêndio que decorreu na galeria cultural situada no Bairro Alto. 

"Encontramo-nos encerrados ao público enquanto limpamos e cuidamos do espaço", pode ler-se num comunicado emitido pela galeria. "Voltaremos a abrir o mais brevemente possível", lê-se ainda. O fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar do edifício da Galeria Zé dos Bois (ZDB), um espaço de produção cultural conhecido da cidade de Lisboa.

A galeria ZDB acrescenta que todos os concertos que estavam marcados para esta semana se mantêm, com os These New Puritans, que deviam tocar quarta-feira, 11, a atuarem no B.Leza, no Cais do Sodré e Elori Saxl & Henry Solomon / Vicente MAteus, que estava marcado para 14 de fevereiro passa para o espaço da ZdB no 8 Marvila.

Os dois bombeiros ficaram com queimaduras de primeiro e segundo graus nos braços e pernas.

A ZDB está instalada no Bairro Alto desde 1997.

