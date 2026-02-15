Anunciado novo para PlayStation passado no mundo de John Wick

Os responsáveis pelo projeto vão expandir a história do universo John Wick com uma narrativa original que se passa alguns anos antes dos eventos dos filmes.

Uma das sagas mais famosas do cinema da última década vai receber uma adaptação para videojogo. John Wick. a personagem interpretada por Keanu Reeves nos filmes, vai passar a ser a personagem principal de um jogo AAA (grande produção).

O anúncio foi feito durante o State of Play da Sony e, embora ainda não haja uma data de lançamento ainda, o jogo vai chegar à PlayStation 5, Xbox Series X/S e também para PC.O jogo está a ser desenvolvido pela equipa da Saber Interactive, que trabalhou no jogo Warhammer 40,000: Space Marine 2, um shooter na terceira pessoa que foi amplamente elogiado nos últimos anos.

Os responsáveis pelo projeto vão expandir a história do universo John Wick com uma narrativa original que se passa alguns anos antes dos eventos dos filmes, misturando personagens que já fazem parte do universo dos filmes e novas criações.