Anunciado novo para PlayStation passado no mundo de John Wick

Os responsáveis pelo projeto vão expandir a história do universo John Wick com uma narrativa original que se passa alguns anos antes dos eventos dos filmes.

Diogo Barreto 15 de fevereiro de 2026 às 18:06
Uma das sagas mais famosas do cinema da última década vai receber uma adaptação para videojogo. John Wick. a personagem interpretada por Keanu Reeves nos filmes, vai passar a ser a personagem principal de um jogo AAA (grande produção). 

O anúncio foi feito durante o State of Play da Sony e, embora ainda não haja uma data de lançamento ainda, o jogo vai chegar à PlayStation 5, Xbox Series X/S e também para PC.O jogo está a ser desenvolvido pela equipa da Saber Interactive, que trabalhou no jogo Warhammer 40,000: Space Marine 2, um shooter na terceira pessoa que foi amplamente elogiado nos últimos anos. 

Os responsáveis pelo projeto vão expandir a história do universo John Wick com uma narrativa original que se passa alguns anos antes dos eventos dos filmes, misturando personagens que já fazem parte do universo dos filmes e novas criações.

