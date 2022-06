Um delírio de Olivier Assayas com Alicia Vikander

Entre meados da década de 1990 e da seguinte, surgiu uma série de filmes sobre tentar fazer filmes, que marcaram a época e têm sobrevivido ao teste do tempo: Flirt (1995), de Hal Hartley, sobre um cineasta a repetir o processo de uma história até chegar à sua suposta vida; o fenomenal Tristram Shandy: A Cock and Bull Story (2005), de Michael Winterbottom, onde Steve Coogan e Rob Brydon (dupla que mais tarde se reencontraria nas várias Viagem a…, do mesmo realizador) vivem o extremo da impossibilidade de adaptar a obra de Laurence Sterne; e Irma Vep (1996), de Olivier Assayas, sobre uma atriz (Maggie Cheung) a fazer uma versão ficcional de si própria, que se depara com uma produção caótica, onde o confronto de egos produz muitas situações caricatas.