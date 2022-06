O amor à cor segundo Yves Saint-Laurent

O título da exposição é curto: simplesmente LOVE. Contudo, vem secundado por um subtítulo que a resume melhor: Marrakesh opened my eyes to colour. A frase é do próprio Yves Saint Laurent, o fundador da marca de alta-costura com o seu nome, em reação ao que descobriu na cidade marroquina quando a visitou pela primeira vez em 1966, na companhia do seu sócio, Pierre Bergé. Tornou-se uma segunda casa para os dois e acabou por influenciar as criações do estilista francês a partir daí.