Um branco com alma de tinto, do Douro

O que está neste vinho são lágrimas de Tinta Roriz – e assim nasce o primeiro branco com uvas da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo.

do jovem e aromático Pomares ao monumental Mirabilis, passando pelo complexo Grainha, todos os anos saem vinhos brancos da adega da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, o projeto vencedor de Luísa Amorim na sub-região mais nobre do Douro (e com terroir muito associado ao vinho do Porto), o Cima Corgo.