Tigran Hamasyan em Lisboa e no Porto com piano e jazz

Os concertos do artista arménio, na segunda e na terça-feira, serão os últimos do Misty Fest deste ano.

O compositor arménio Tigran Hamasyan, de quem Herbie Hancock se confessou fã, funde beleza harmónica com dissonâncias atonais e choques rítmicos, melodias fluidas e apontamentos eletrónicos surpreendentes, jogando com as cordas do piano, o instrumento para onde tem levado, desde 2099, o seu jazz inspirado na contemplação e no folclore do seu país.