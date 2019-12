The National apoteóticos no Campo Pequeno

O concerto estava marcado para as 20h30, sem primeira parte, e o Campo Pequeno, em Lisboa, já estava mais que composto a essa hora. Pouco antes das 21h, quando a banda finalmente chegou, com o líder, Matt Berninger, a desculpar-se do atraso por ter estado à conversa com os astronautas da Estação Espacial Internacional – que voltaria a referir mais vezes ao longo da noite, impressionado "por se aturarem, isolados, a 400 quilómetros de altitude" quando os próprios The National já não se podiam ver ao fim das três semanas de autocarro, na digressão europeia que naquele instante terminava – estava verdadeiramente à pinha.

Estivesse a banda a estrear-se em solo português e não se estranharia, mas este concerto, baseado no último (e conceptual) álbum, I Am Easy To Find, era o 17.º dos The National em Portugal, o que poderia ter suscitado algum desisinteresse da parte do público. Porém, ao longo de duas horas e 24 canções, entre o rock mais frenético e as baladas intimistas, sempre com alguma bizarria enigmática nas ltetras, a entrega da banda à missão esclareceria todas as dúvidas: não há dúvidas de que o quarteto de Ohio – que surgiu rodeado de mais cinco músicos, incluindo a cantora Kate Stables, à boca de cena de vestido às riscas coloriadas, em contraponto perfeito ao vocalista, de preto – tem uma forma irresistível de envolver as pessoas na sua especialíssima celebração da vida e suas nuances, angústias e mistérios.



E uma razão é claríssima: a energia contagiante de Matt Berninger, enxuto e acelerado apesar dos seus 48 anos (que já se denunciam no rosto, agora com óculos), numa interação constante com o público, ora despejando-lhe copos (preocupado se terá magoado alguém com as pedras de gelo, "as maiores do mundo"), ora tirando-lhes das mãos os cartazes que levavam, para ler antes de os devolver, ou tocando mãos, misturando-se na multidão e subindo à bancada, escalando através do bar da plateia (de pé).

Este ambiente eufórico, que foi crescendo até à apoteose final – num encore composto por Pink Rabbits, Terrible Love, About Today, Mr. November (o hino do primeiro álbum, Alligator, presente em todos os concertos) e, com o coro do público em uníssono, verso a verso, apenas acompanhado à guitarra acústica, Vanderlyle Crybaby Geeks – deixa em todos a vontade de os rever… porque poucas bandas dão tantas garantias de picos de emoção e festa. Portanto, quando a meio do concerto a Internet começou a bombar a notícia de que os The National voltariam em 2020, para atuar no Rock In Rio, muitos começaram logo a fazer planos para repetir a memorável noite nessa outra paragem, a da Bela Vista, e tornar a ouvir e a cantar, a plenos pulmões, os mesmo temas – de I Need My Girl a Where Is Her Head, de Don’t Swallow the Cap a Graceless, de Light Years a Day I Die – que tinham acabado de agitar o Campo Pequeno nesta chuvosa quinta-feira.