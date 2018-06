The Baron's Cage, "uma marca excêntrica"

Enquanto prepara a expansão internacional, Bruno Queirós, o fundador da marca de calçado masculino The Baron's Cage, apresentou à SÁBADO a sua colecção de Verão

Chegados ao showroom da The Baron's Cage, num segundo piso na Praceta Duque da Terceira, no Cais do Sodré, Lisboa, somos recebidos por Bruno Queirós, o dono de 29 anos desta marca de calçado para homens que fundou há quase dois anos. Um LCD pendurado na parede dá as boas-vindas: "Welcome, Mr. Markus."



Claro que Bruno e a sua equipa aguardavam a chegada da SÁBADO, mas, asseguram, é assim que todos os clientes da marca são recebidos. Não temos razões para duvidar, até porque a sala de 30 metros quadrados é também escritório e armazém - o cortinado de veludo esconde caixas amontoadas contra a parede oposta à que expõe as colecções - e os clientes e potenciais interessados costumam fazer marcação.



Natural de Barcelos, Bruno Queirós mudou-se para Lisboa aos 23 anos depois de ter passado num casting para aparecer na capa de uma revista para homens. Até há dois anos trabalhava como personal trainer e manequim, mas sempre sonhou ter um projecto próprio. "Os meus amigos diziam que estava louco, que, embora fosse apaixonado por sapatos, não percebia nada do negócio", conta. Rodeou-se de quem o pudesse ajudar na criação do projecto que idealizara. Na sua definição: "Uma marca excêntrica para homens que gostam de se destacar pela imagem, para metrossexuais e também para quem tem um gosto clássico - no fundo, uma marca que se diferenciasse e que colmatasse uma dificuldade que eu próprio sentia, que era encontrar sapatos diferentes, com design arrojado".



Os preços variam entre os 245 e os 330 euros. De cada modelo são produzidos entre 10 a 15 pares. A presilha vermelha, assinatura da marca, está em todos os sapatos e ténis que saem da fábrica em São João da Madeira. "Exclusividade", diz Bruno, "é um dos nossos três pilares"; os outros são o conforto e o design".



As propostas da The Baron's Cage já foram apresentadas na ModaLisboa e no Portugal Fashion. Os sapatos estão em Paris, no showroom eNeNe, e Bruno prepara a entrada no Reino Unido e na Alemanha com uma nova loja online, mas a maioria dos clientes chega pelo passa-palavra ou por situações como a de alguém lhe perguntar pelos sapatos que está a usar. "São a minha marca", responde sempre, com orgulho.