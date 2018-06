Pat Metheny ao vivo, da Figueira da Foz ao Porto

Pat Metheny com quatro concertos seguidos em Portugal de 28 de Junho a 2 de Julho

O célebre guitarrista de jazz Pat Metheny, coleccionador de prémios Grammy (já tem 20), dá quatro concertos seguidos em Portugal esta semana, começando já quinta, dia 28, no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, seguindo-se a Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa, a 29, o Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, a 30, e o Coliseu do Porto, no domingo, 2 de Julho.



An Evening with Pat Metheny é o título do espectáculo, em digressão desde 2016 e que abrange todas as fases da longa carreira do músico, o quarto guitarrista (depois de Django Reinhardt, Charlie Christian e Wes Montgomery) a conseguir alcançar o Downbeat Hall of Fame. Antonio Sanchez na bateria, Linda Oh no contrabaixo e Gwilym Simcock ao piano fazem-lhe companhia em palco.