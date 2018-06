Crítica de cinema: Não Te Preocupes, Ele Não Irá Longe a Pé

"Van Sant joga pelo seguro: uma história de superação", escreve Tiago R. Santos na sua crítica

Depois The Sea of Trees se ter transformado num saco de pancada para a crítica, Gus Van Sant regressa com a história verídica de John Callahan, um alcoólico que, depois de ficar paraplégico, encontra o caminho para a sobriedade e a expressão artística, tornando-se um cáustico e hilariante cartoonista. Van Sant joga pelo seguro: uma história de superação; o talento de Joaquin Phoenix; um olhar sobre as terríveis consequências da adição - e a crença nos métodos dos Alcoólicos Anónimos como salvação. O resultado é um filme certinho mas sem rasgo. Falta-lhe a irreverência dos cartoons do seu protagonista e termina num sentimentalismo exagerado.



Nota: 3 estrelas



De Gus Van Sant

EUA • Drama • M14 • 113m

Com Joaquin Phoenix, Jonah Hill e Rooney Mara