The Banshees of Inisherin é o novo filme de Martin McDonagh, e já tem trailer

Foi revelado o trailer de The Banshees of Inisherin, o novo filme de Martin McDonagh, realizador e argumentista do vencedor de dois Óscares Três Cartazes à Beira da Estrada, de 2017.



Protagonizado por Colin Farrell e Brendan Gleeson, dois colaboradores frequentes do realizador, a comédia dramática segue dois amigos que se desentendem quando um deles (Gleeson) interrompe abruptamente a amizade.



Escrito e realizado por McDonagh e filmado nas ilhas irlandesas de Inishmore e Achill Island, The Banshees of Inisherin conta ainda com Kerry Condon (Rome, Better Call Saul) e Barry Keoghan (Dunkirk, O Sacrifício de Um Cervo Sagrado).



Iniciando a carreira como um celebrado dramaturgo no West End de Londres, Martin McDonagh estreou-se no Cinema com a curta-metragem Six Shooter (2004), também com Brendan Gleeson, pela qual venceu o Óscar de Melhor Curta Metragem em Live Action.