Taryn Manning, de Orange Is The New Black: "Hilariante, a forma como acabei espancada"

Como entrou em OITNB?

Nem sei bem... Recebi uma oferta, o que é raro. Embora esteja num ponto da minha carreira em que isso acontece, continuo a ter de fazer audições. Se quiser um papel incrível, tenho de ir contra a elite, mas por outro lado adoro fazer audições.



É a primeira vez que oiço alguém dizer que adora fazer audições.

É uma forma de arte em si. Quando era nova um amigo actor disse-me para encarar cada audição como uma oportunidade para representar e me exibir. A partir daí tudo mudou.



Em que consistiu o convite?

Recebi uma chamada do meu manager a dizer que a Netflix ia começar a produzir conteúdos, mas que o papel era um pouco estranho - na primeira temporada a Tiffany era de facto encantadora...



Como se sentiu na primeira vez diante do espelho, na pele da Tiffany 'Pennsatucky' Doggett, com os dentes estragados e o cabelo desgrenhado?

Sempre gostei de me mascarar, de apagar todos os meus traços e me transformar na personagem que interpreto. Adorei interpretá-la e continuo a adorar. Evoluiu muito. Cortou o cabelo e arranjaram-lhe os dentes depois de ter sido espancada quase até à morte. Ela passou por muito.



Tem uma temporada preferida?

Enquanto espectadora, gostei muito da segunda. Achei-a muito poderosa. Enquanto actriz, aí foi a primeira temporada, pela novidade e por ter adorado interpretar a vilã e aterrorizar a Piper. E achei hilariante a forma como acabei espancada. Foi merecido! Nunca percebes se ela é muito inteligente ou muito burra.



A última recebeu críticas menos boas.

A resposta dos fãs tem sido sempre boa. No que aos jornalistas diz respeito, se eu lesse todas as críticas, mesmo de trabalhos anteriores...



Não me referia a críticos ou jornalistas, mas a agregadores de opinião como os sites Rotten Tomatoes ou IMDB.

Acho que houve quem não gostasse de ver tantas caras novas no elenco...



O que podemos esperar desta sexta temporada?

Litchfield [a prisão] acabou. Vamos para uma prisão privada de alta segurança e temos de aprender a sobreviver lá. Vai ser um abanão para elas.

Taryin Manning entra no quarto de um hotel de Londres e comenta que o ar está muito frio. O jornalista concorda. Quando se senta no sofá, a assistente repara que a luz está muito forte. Criado um ambiente mais confortável, arranca a entrevista com a actriz chegada dos Estados Unidos na véspera, ainda a tentar lidar com o jet lag. "Fazia uma sesta agora, sem problema", diz. Está a viver entre Nova Iorque e Los Angeles, onde passou 21 anos. Mudou-se para a Costa Este quando conseguiu o papel de fundamentalista cristã, racista e ex-viciada em metanfetaminas em Orange Is The New Black (OITNB) - a série é filmada em Nova Iorque. OITNB estreou em 2013 e foi uma das principais apostas da Netflix quando a empresa decidiu começar a produzir conteúdos. Cinco anos depois, a sexta temporada acaba de chegar.Antes de ser actriz fui bailarina - dos 9 aos 21 dancei todos os dias e fui aceite na The Juilliard School. Precisava de estar ocupada a toda a hora. Costumava querer fazer tudo, mas à medida que amadureci algumas coisas dissiparam-se. Esta série acabou por ocupar muito do meu tempo e tornou-se cada vez mais difícil conciliar tudo. A resposta é representar. É nisso que me quero especializar. A marca de moda, por exemplo, ficou para trás.Estou sempre a compor, é algo que não consigo evitar, e continuo a actuar como DJ. Torna-se cansativo, mas gosto.