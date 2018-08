Como é deslizar nos Turbo Jetts Razor?

Turbo Jetts Razor

€127,49

O primeiro problema foi pôr-me em cima deles: tenho pouca experiência em equilibrismo e a maior conquista na matéria resume-se a uma memória de juventude com uma prancha de surf. Certamente já não repetiria a façanha, sou bem menos ágil aos 46, mas talvez me safasse, pensei, ao tirar os Turbo Jetts da caixa e ao ligar a bateria à ficha - sim, que estas rodas de calcanhar têm um pequeno motor, com autonomia para meia hora, que é preciso carregar. Depois, é só deixar-se levar, diz a Razor, a marca deles.Eu até ia onde me levassem as rodinhas - que não são bem uns patins, o que para a minha filha adolescente, patinadora nata, "é uma pena" -, mas só com ajuda (isto é, em braços, como uma inválida, sendo a queda desamparada para trás a alternativa) me consegui equilibrar neles, o que tornou a experiência penosa. Mas talvez o defeito fosse meu, portanto chamei o meu sobrinho de 27 anos e gémeos olímpicos para os testar também. Entalou os pés, calçados, na estrutura dos Turbo Jetts - que são tamanho único, mas estreitam e alargam, servindo a qualquer número - e começou logo a deslizar, provavelmente à velocidade prometida de 16 quilómetros por hora, perfeita para distâncias curtas. Já eu matutava em formas de treinar o equilíbrio quando o maior problema se fez notar: o terreno.Aparentadas com as dos ténis Heelys, estas rodas de calcanhar só deslizam em superfícies muito lisas, empancando à mínima rugosidade. Escusado será dizer que não servem para o asfalto que temos, o que significa que não é meio de transporte viável, a menos que se apanhe uma ciclovia particularmente polida. O que nos leva ao busílis da questão: a utilidade dos Turbo Jetts. São divertidos e desafiantes, é certo, mas para entretém de fim-de-semana, são para o carote, não?