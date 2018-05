Sustentabilidade e bom senso: pescar bacalhau na Islândia

A SÁBADO acompanhou o trabalho de uma embarcação islandesa que leva o selo azul (a garantia de práticas de pesca sustentáveis). Leia a reportagem

Pelas 7h, o Erling saía do porto de Keflavik, na Islândia, pronto para regressar ao mar. A bordo seguia o capitão Halldór Gudjón Halblórsson e a sua tripulação, 10 homens entre os 19 e os 55 anos. Vivem no barco durante meses e só voltam a terra quando o trabalho está pronto ou quando as condições atmosféricas os empurram para lá - ou, como neste caso, têm de ir buscar alguns jornalistas. Desde os 14 anos que Halldór trabalha no mar, tal como o pai e o avô fizeram, mas acredita que a tradição familiar ficará por aí, pois não prevê que nenhum dos três filhos lhe siga as pisadas. "Adoro o mar mas detesto as tempestades. Sou capitão desde os 25 anos e há sete que lidero o Erling", conta à SÁBADO numa altura em que o sol ainda não se mostrava.



Estamos num barco construído no início da década de 60, um bacalhoeiro capaz de suportar 40 toneladas de pescado. O capitão está numa pequena cabina elevada enquanto a equipa descansa nos andares inferiores. A pesca representa a maior força económica da Islândia, seguindo-se o alumínio e o turismo, com 10 mil pessoas a trabalhar directamente na produção (convém lembrar que o país tem perto de 335 mil habitantes).























A vida é como um bacalhau: dura

O ditado islandês faz jus ao trabalho desta pequena tripulação. "Tenho alguns homens comigo há 14 anos", explica enquanto, de contador na mão, vai registando os peixes que entram no barco, através de uma câmara de vigilância - assim sabe sempre qual é a melhor zona para pescar. As redes foram largadas durante a noite, a 40 metros de profundidade, e a malha é larga o suficiente para que os peixes menores consigam escapar e só se pesquem os que tiveram mais de 50 centímetros. No piso de baixo, a equipa vai puxando as redes carregadas de bacalhau. Dois homens soltam os animais com um gancho (com cuidado, para não danificar o animal nem o material - "algumas redes têm 3 anos"), enquanto os restantes tratam de lhes abrir a barriga e limpar as vísceras. Serão depois acondicionados em caixas com gelo. O processo, que é mais manual que mecânico, repete-se oito vezes por dia, tantas quantas as redes que Halldór deitou ao mar. Naquela manhã recolheram-se quatro: a primeira apanhou 300 peixes, a segunda, 145, a terceira superou as expectativas com 640 e a última 600. No total, foram pescadas cerca de 13 toneladas de bacalhau a oito milhas da costa (mais ou menos duas horas e meia de distância do porto). Poucas tarefas implicam maior esforço físico que a daqueles homens - e poucas exigem um estômago tão blindado a odores e enjoos.



