Amélia Muge na Póvoa de Varzim

O pianista Filipe Raposo vai acompanhar a cantora e compositora

A voz incontornável da cantora e compositora Amélia Muge alia-se ao piano de Filipe Raposo - um dos pianistas mais destacados da sua geração - para um concerto em duo, mas de certa forma a três (ao longo do espectáculo escutar-se-ão ainda amostras sonoras de José Martins,) no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, na sexta, 11 de Maio, às 21h30.



No início do ano, Amélia Muge editou o seu álbum mais recente, ARCHiPELAGOS – Passagens, que cruza fado e rebético, com o grego Michales Loukovikas.



Amélia Muge

Cine-Teatro Garrett, Póvoa do varzim

6.ª, 11/5 • 21h30 • €10 a €12